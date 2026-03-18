Un incidente vial se registró este martes por la noche en Plaza Huincul, en la intersección de la Ruta Provincial 17 y Azucena Maizani. El hecho ocurrió cerca de las 20 y dejó al menos dos personas heridas, según información preliminar.

De acuerdo a los primeros reportes, uno de los vehículos involucrados volcó sobre la calzada y terminó con sus ocupantes atrapados en el interior, lo que motivó un operativo de rescate.

Operativo de emergencia en el lugar

Trabajan en el lugar los Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, quienes realizan tareas para liberar a los ocupantes del vehículo siniestrado.

También interviene personal de salud con una ambulancia en el sitio, mientras que la Policía de Neuquén coordina el tránsito y lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del hecho.