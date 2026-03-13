Disparos y una moto a toda velocidad

Un operativo policial se desplegó el jueves por la tarde en Cutral Co luego de que vecinos alertaran sobre detonaciones de arma de fuego en la intersección de las calles 22 de Octubre y Ejército Argentino.

Ante los llamados, efectivos de la División Especial Motorizada de la Policía del Neuquén se dirigieron al lugar y detectaron a un hombre que circulaba en motocicleta a alta velocidad.

La situación derivó en una persecución por distintas calles de la ciudad.

La fuga terminó con un choque

Mientras intentaba escapar, el motociclista terminó chocando.

Después del impacto abandonó el vehículo e intentó continuar la fuga corriendo. Los policías lograron alcanzarlo y reducirlo a pocos metros.

Durante el procedimiento secuestraron dos armas de fuego —una pistola y un revólver— y también la motocicleta en la que se desplazaba.

El caso quedó a cargo de la Comisaría 15°, con intervención de la Justicia, que ahora investiga lo ocurrido.

Otro hecho: un hombre con un disparo en el pie

En paralelo, en otro episodio que también demandó intervención policial, un hombre presentaba una lesión en uno de sus pies provocada por un disparo.

El propio herido explicó a los efectivos que el hecho se habría originado tras un conflicto previo con otra persona.

Personal de salud llegó al lugar para asistirlo, aunque el hombre rechazó recibir atención médica.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer ambos episodios ocurridos en la ciudad.