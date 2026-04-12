A menos de 24 horas de los últimos allanamientos, nuevamente las autoridades policiales se encuentran en el oeste neuquino, en el barrio Cuenca XV, llevando adelante un nuevo operativo tras los últimos hallazgos. Durante el sábado la Policía de Neuquén secuestró electrodomésticos, droga, gran cantidad de herramientas y bicicletas.

La investigación fue originada por una causa de presunto daño en jurisdicción de la Comisaría 18, y al finalizar el operativo se procedió a la clausura preventiva del domicilio. Este domingo por la mañana continuaron los allanamientos, con participación de varias unidades policiales.

Según las primeras informaciones, los resultados de hoy serían similares a los de ayer ya que también se habrían secuestrado diversos elementos presuntamente robados, entre ellos herramientas, bicicletas, termotanques y electrodomésticos.

El despliegue ha comenzado este fin de semana debido a los hechos de violencia registrados durante dos días en la zona. Desde el pasado jueves se han registrado desmanes que incluyeron disparos, pedradas y no se descarta que el móvil sea una disputa de territorio para la venta de droga.

Tras las primeras intervenciones se detuvo a dos personas y se procedió a allanar domicilios relacionados con presuntas bandas narco que estarían controlando la zona. Finalizados los allanamientos del sábado, se había adelantado que una vez analizados los resultados la fiscalía de Actuación Genérica resolverá qué medidas tomará en el contexto de la investigación.

Una escalada de violencia e inseguridad

La situación que desencadenó estos procedimientos comenzó el jueves por la noche, cuando los vecinos desesperados comenzaron a llamar a la policía en medio de un enfrentamiento con armas, detonaciones y una pelea familiar con dos bandos que se disputan la venta de droga en el barrio.

Ese día, en plena situación, efectivos demoraron a tres personas: dos adultos y un menor de 17 años que fue puesto a disposición de la Comisaría del Menor. Con la situación ya controlada, pidieron refuerzos al Departamento de Seguridad Metropolitana.

La situación este domingo

Por el momento la policía se encontraría en la zona realizando las diligencias correspondientes y buscando más elementos de investigación. Una vez finalizado se conocerá qué medidas se toman y cómo avanza la situación en el barrio, la cual tiene aterrados a los vecinos que ya han exigido respuestas.