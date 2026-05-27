Tras la difusión y publicación de un video en la edición de hoy de Mejor Informado, donde se ve cómo dos motochorros abordan y asaltan violentamente a una mujer en pleno centro de Neuquén el pasado 15 de mayo, un lector se comunicó para compartir más material sobre el accionar de los ladrones.

Según comentó, había denunciado un robo similar hace un mes, en calle Brown a metros de Belgrano. Al ver este miércoles el video de la mujer que sufrió el asalto en Carlos H. Rodríguez, compartió la evidencia del asalto que denunció anteriormente.

El robo del pasado 15 de mayo, bajo la misma modalidad.

A partir de comparar las imágenes, el hombre señaló que los delincuentes serían los mismos, ya que tienen el mismo casco blanco con diseño negro, son dos y cometen el robo bajo la misma modalidad: suben la moto a la vereda y mientras van en movimiento le quitan el bolso a la mujer.

Tanto la mujer que sufrió el robo hace unos días como el hombre que relató el hecho de hace un mes denunciaron esto en comisarías de Neuquén, donde se habría presentado este material fílmico.

Por el momento se supone que se trataría de las mismas dos personas que están robando de esta forma, en pleno centro e incluso a plena luz del día. Además en ambos hechos provocaron que las víctimas caigan al piso y se golpeen, dejándolas tiradas tras el asalto.