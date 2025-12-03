¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 03 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Recomiendan denunciar

En el barrio Terrazas del Neuquén están cansados de los robos perpetrados por motochorros

Con la creciente preocupación por los motochorros, los vecinos de la zona piden reforzar la vigilancia policial y alertaron a la comunidad sobre la importancia de reportar cualquier sospecha.

Por Redacción

Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 09:44
Vecinos de la zona norte de Neuquén están en alerta ante el aumento de hechos delictivos perpetrados por motochorros. En las últimas horas, los residentes de Terrazas del Neuquén difundieron imágenes y mensajes advirtiendo sobre la creciente inseguridad en la zona. De acuerdo con los testimonios, las motocicletas se convirtieron en el principal medio utilizado por los delincuentes para cometer robos rápidos y huir hacia la Autovía, lo que complica la tarea de la policía para capturarlos.

Los vecinos, preocupados por la situación, solicitaron que se extremen las medidas de prevención. En particular, enfatizaron la importancia de actuar de inmediato ante cualquier actividad sospechosa, recomendando a los residentes llamar al móvil policial si observan personas o vehículos inusuales en el barrio. La comunidad se organizó para cuidarse mutuamente, y la Comisión Directiva del Centro Comunitario se sumó al reclamo.

La creciente preocupación por los robos cometidos por motochorros en Terrazas del Neuquén refleja una creciente sensación de inseguridad en la zona. Los vecinos esperan que se tomen acciones rápidas para garantizar la seguridad en el barrio, mientras continúan haciendo frente a la situación con un fuerte sentido de solidaridad y alerta.

