Se conocieron imágenes del brutal asalto a una mujer mayor que caminaba por el centro neuquino. La señora fue abordada por motochorros el pasado 15 de mayo, alrededor de las 19.

La víctima caminaba por Carlos H. Rodríguez, observando vidrieras, cuando fue asaltada por una moto con dos ocupantes que aparecieron por su espalda, en plena vereda.

Uno de los delincuentes, el que iba de acompañante, intentó quitarle sus pertenencias cuando la moto iba en movimiento pasando a su lado. Por el tirón, la señora quedó tirada en el piso y el sujeto se bajó para lograr quitarle la cartera.

Según testigos, los motochorros irían acompañados por una camioneta tipo pick up que lo siguió apenas cometieron el delito. La denuncia ya fue radicada en la Comisaría 16 de Neuquén Capital.

Posteriormente se ve como un vecino se acerca a la mujer a asistirla y ayudarla, ya que seguía tirada en el piso adolorida tras el golpe y el robo.