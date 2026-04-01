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Martes 31 de Marzo, Neuquén, Argentina
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INVESTIGACIÓN

“Él nunca cazó conmigo”: habló el abuelo del atacante en la escuela de Santa Fe

En medio de la investigación, el familiar del tirador sostuvo que el arma estaba en su casa hasta el domingo y negó haberle enseñado a usarla.

Por Redacción

Martes, 31 de marzo de 2026 a las 21:46
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El abuelo del adolescente que protagonizó el ataque en una escuela de Santa Fe aseguró que la escopeta utilizada fue robada de su casa y que ya realizó la denuncia. Sus declaraciones surgen en medio de las versiones sobre el origen del arma.

El hombre explicó que el arma se encontraba en su propiedad hasta el domingo por la noche, y que luego advirtió su faltante.
“La escopeta fue robada de acá adentro. La denuncia está hecha. Esto me genera muchísima tristeza”, expresó en una entrevista televisiva.

En ese sentido, también buscó despegarse del manejo del arma por parte de su nieto y aclaró que no tenía vínculo con él en ese ámbito.

“Él nunca cazó conmigo. Ni siquiera tengo cartuchos. Yo no le enseñé nunca a usarla”, afirmó.

Sus dichos aparecen mientras la investigación intenta reconstruir cómo el adolescente accedió al arma con la que llevó adelante el ataque en la escuela de San Cristóbal.

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