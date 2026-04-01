El abuelo del adolescente que protagonizó el ataque en una escuela de Santa Fe aseguró que la escopeta utilizada fue robada de su casa y que ya realizó la denuncia. Sus declaraciones surgen en medio de las versiones sobre el origen del arma.

El hombre explicó que el arma se encontraba en su propiedad hasta el domingo por la noche, y que luego advirtió su faltante.

“La escopeta fue robada de acá adentro. La denuncia está hecha. Esto me genera muchísima tristeza”, expresó en una entrevista televisiva.

En ese sentido, también buscó despegarse del manejo del arma por parte de su nieto y aclaró que no tenía vínculo con él en ese ámbito.

“Él nunca cazó conmigo. Ni siquiera tengo cartuchos. Yo no le enseñé nunca a usarla”, afirmó.

Sus dichos aparecen mientras la investigación intenta reconstruir cómo el adolescente accedió al arma con la que llevó adelante el ataque en la escuela de San Cristóbal.