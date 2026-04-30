Un incendio se desató en una obra en construcción en Villa La Angostura este miércoles por la noche, generando la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de la localidad. El hecho ocurrió pasadas las 22 en la Calle N° 25, conocida como “la subida del Castillo”, en inmediaciones de un complejo turístico cercano a la Ruta de Circunvalación.

El incidente generó gran preocupación para los vecinos de las casas cercanas, que veían cómo las llamas se descontrolaban.

Según el reporte oficial de Bomberos Voluntarios, al recibir la alerta por incendio estructural a las 22:15 se activó de inmediato el sistema de respuesta. La primera dotación, compuesta por una unidad y cuatro bomberos, se dirigió rápidamente al lugar y se encontró con una vivienda envuelta en llamas.

El rápido accionar de los voluntarios garantizó la seguridad del sector afectado.

Al arribar, se constató que se trataba de una obra en construcción con presencia de material de aislamiento de celulosa, lo que complicaba las tareas de extinción. “Se implementó una estrategia ofensiva, ejecutando ventilación vertical mediante apertura del techo para liberar gases calientes, y se realizaron líneas de ataque desde el nivel superior para enfriar y controlar el foco”, detallaron desde Bomberos Voluntarios.

La intervención totalizó ocho bomberos, quienes lograron la contención y posterior extinción del incendio sin que este se propagara al resto de la estructura ni a sectores linderos. Durante las tareas colaboró la Comisaría 28, garantizando la seguridad del área.