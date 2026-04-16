El Concejo Deliberante de Villa La Angostura sancionó una ordenanza que establece el cierre al tránsito vehicular del tramo final de la calle Aguas Azules, en su conexión con la Ruta Nacional 40 a la altura del kilómetro 2015,3.

La medida surge a partir de un planteo del Consejo de Juntas Vecinales y fue respaldada por distintos informes técnicos del ámbito municipal.

La causa de la decisión se debe a que actualmente el ingreso principal al barrio se encuentra bajo la cobertura de un destacamento policial que cuenta con monitoreo permanente, herramientas tecnológicas para la identificación de vehículos y presencia física de control.

Es por esto que la habilitación de un nuevo punto de ingreso sin ese nivel de supervisión fue considerada un factor de riesgo para el esquema de seguridad vigente.

Desde la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial se advirtió que incorporar un camino alternativo sin seguridad podría debilitar la capacidad de control y seguimiento del tránsito. Además agregaron que el camino habilitado es suficiente para la demanda de tránsito del sector, sin necesidad de abrir una nueva vía.

El alcance de la ordenanza

La iniciativa fue promovida por la Junta Vecinal del barrio Calfu-Co, quienes plantearon la importancia de sostener un acceso único y controlado como medida preventiva. Los mismos manifestaron que el camino permitía ingresar y salir de la ciudad sin pasar por los controles.

La normativa dispone el cierre definitivo al tránsito vehicular en la conexión de la calle Aguas Azules con la Ruta 40 y encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal la ejecución de las acciones necesarias para su implementación.

Asimismo, se establece la colocación de señalización y cartelería informativa en el sector, bajo la coordinación del área de Seguridad.

El cierre consolida un esquema de acceso único que busca reforzar el control vehicular y la supervisión en uno de los puntos estratégicos de ingreso a Villa La Angostura.