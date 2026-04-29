Este martes tres personas, dos hombres y una mujer, fueron detenidos en Villa La Angostura en el marco de una investigación por homicidio. Sobre todos ellos pesaba un pedido de captura.

Con el correr de las horas se conoció que están detenidos y acusados por el homicidio de Adán Isla, en Centenario. Hoy serán trasladados a Neuquén capital, donde quedarán alojados bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

Los acusados, K.G.G, A.E.M y M.E.F, fueron imputados en las últimas horas y permanecen detenidos con prisión preventiva por seis meses, por decisión de la Justicia.

Cómo fue el hecho

Según las primeras informaciones, el crimen ocurrió la madrugada del 6 de octubre pasado, entre las 0:20 y las 2:00, en las calles Honduras y Nicaragua.

La investigación preliminar indica que el ataque fue premeditado: los acusados buscaron a la víctima, la persiguieron y, una vez que cayó al suelo, la atacaron con múltiples puñaladas.

El informe inicial de autopsia determinó que la muerte se produjo por una hemorragia interna masiva. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, primero intervinieron los dos hombres en la agresión, y luego se sumó la mujer, quien habría causado la mayor cantidad de heridas.

Tras el ataque, los tres se retiraron del lugar, dejando a Isla gravemente herido. Minutos después llegó personal médico y finalmente murió en el Hospital Castro Rendón.

Antes del crimen, Isla había estado en las inmediaciones de una vivienda a la que tenía prohibido acercarse por una medida cautelar.

Allí se produjo un altercado con el propietario, lo que, según la hipótesis fiscal, derivó en la llegada de los acusados y en la posterior persecución que terminó en el homicidio.

Cómo fueron las últimas detenciones de la causa

Las tareas investigativas permitieron relacionar a los sospechosos con el crimen, a partir de eso se ordenó la detención que fue concretada en las últimas horas.

Uno de los operativos fue en un predio donde trabajaba la mujer, allí la notificaron de la orden judicial y fue trasladada sin rebeldía ni problemas. Por otro lado, el segundo hombre con pedido de captura fue hallado en un complejo turístico de Puerto Manzano. Posteriormente se entregó voluntariamente en la comisaría.

La causa en total ya tiene tres imputados y estos nuevos detenidos serán trasladados a la capital neuquina para continuar con el proceso judicial.

Imputaciones e investigación en curso

El fiscal Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez formularon cargos por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de coautores.

La jueza de garantías Carina Álvarez avaló la acusación y dispuso la prisión preventiva por seis meses, al considerar que existen riesgos procesales.

Con el traslado previsto para hoy, la causa continuará su avance en Neuquén capital, donde se realizarán nuevas diligencias y pericias clave. Hasta el momento se han basado en testimonios de vecinos y registros de cámaras de seguridad.