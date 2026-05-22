La muerte de Omar Edgardo Moreno no solamente dejó destruida a una familia de Cervantes. También mostró otra vez una realidad que en el Alto Valle no termina de cerrar: la tragedia permanente sobre la Ruta Nacional 22. Y en medio del dolor, la hija de la víctima decidió escribir una carta cargada de bronca, angustia y acusaciones directas contra la desidia política que, según denunció, “mata hace décadas” en Río Negro.

El vecino murió el pasado 14 de mayo después de un brutal choque frontal registrado sobre la Ruta 22. En el vehículo también viajaba su esposa, que sufrió graves heridas y continúa internada en General Roca. Pero mientras la familia atraviesa horas desesperantes esperando su recuperación, el impacto de la tragedia creció con el estremecedor mensaje que publicó su hija.

“Mi papá murió en una provincia donde la desidia política avanza más rápido que las obras”, escribió la joven en una carta abierta que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales y grupos de vecinos. El texto no solo apunta contra los conductores involucrados en el choque, sino también contra décadas de promesas incumplidas alrededor de la Ruta 22.

La mujer describió el cansancio de miles de familias que todos los días circulan con miedo por una ruta atravesada por obras inconclusas, desvíos peligrosos y sectores convertidos en trampas mortales. “Todos conocemos a alguien que no volvió”, expresó en uno de los fragmentos más duros del escrito.

Además, cuestionó las interminables discusiones políticas que durante años frenaron avances sobre una obra considerada vital para la región. “Mientras la gente esperaba una ruta segura, ellos discutían egos, intereses y poder”, disparó. Y agregó una frase que golpeó fuerte entre quienes compartieron el mensaje: “Las obras postergadas también matan”.

Pero la carta no quedó solamente en la tragedia vial. En medio del dolor por la muerte de su padre y la delicada situación de su madre, la joven también habló del abandono estructural que atraviesan hospitales y servicios públicos en distintas ciudades de Río Negro. Contó que su mamá permanece internada en General Roca y agradeció especialmente al personal de salud que la acompaña desde hace días.

“Esta provincia sobrevive gracias a su gente, no gracias a sus dirigentes”, escribió al destacar el trabajo de médicos, enfermeros y vecinos que incluso se acercaron voluntariamente a donar sangre para ayudar a la familia.

En otro tramo del descargo, la hija de la víctima apuntó directamente contra los conductores involucrados en el choque fatal y habló de “irresponsabilidad” e “inconsciencia”. También sostuvo que las muertes evitables tienen responsables y reclamó justicia para su padre.

La publicación generó una fuerte repercusión en toda la región porque volvió a poner sobre la mesa una realidad que en el Alto Valle se repite desde hace años: accidentes fatales, rutas inconclusas y familias destruidas. "Mi papá ya no está. Pero pienso honrar su memoria haciendo lo mismo que él hizo siempre: decir lo que incomoda, exigir justicia y negarme a aceptar que el abandono sea el destino inevitable de nuestra región", concluyó y agradeció a todos los que los acompañaron en estos días.