El bullicio de los food trucks en Isla 132 se vio interrumpido este jueves por un operativo policial que terminó con un hallazgo inesperado: marihuana escondida en un vehículo estacionado. Gracias al olfato entrenado de los perros de la División Canes, los efectivos del Departamento Antinarcóticos detectaron siete gramos de cogollos de cannabis en un Volkswagen Vento ocupado por una pareja.

El procedimiento se realizó alrededor de las 17 y culminó con la imputación de un hombre de 35 años por infracción a la Ley 23.737. Además, inspectores municipales retuvieron el automóvil al constatar que el conductor circulaba con la licencia vencida.

Desde el gobierno neuquino informaron que la intervención forma parte de un plan más amplio de la provincia para frenar el microtráfico, que combina cambios legislativos, inversión en tecnología y equipamiento, y el fortalecimiento de unidades especializadas.

En los últimos meses, este enfoque permitió desarticular puntos de venta de drogas y secuestrar tanto marihuana como cocaína en distintos barrios de la capital y del interior.

La estrategia también incorpora la participación ciudadana a través de la aplicación Neuquén Te Cuida y un sistema de denuncias anónimas mediante códigos QR, que facilitan información clave para las investigaciones.