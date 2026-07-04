Un operativo policial tras la victoria de Argentina ante Cabo Verde permitió que haya festejos seguros en Bariloche

Las celebraciones por el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial 2026 en el centro de San Carlos de Bariloche se desarrollaron bajo un amplio operativo de seguridad dispuesto por la Policía de Río Negro, que permitió acompañar la masiva concentración de personas sin hechos de gravedad. Hubo un hecho aislado con jóvenes, que pudo ser rápidamente controlado.

Cómo fue el operativo que se desarrolló en Bariloche tras las victoria de Argentina ante Cabo Verde

Según informaron fuentes oficiales, el dispositivo fue planificado de manera preventiva e incluyó la participación de móviles policiales, personal de refuerzo, efectivos del Cuerpos de Operaciones Especiales y Rescate (COER), la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), policías recargados y personal de guardia. El objetivo fue reforzar la presencia en los principales sectores del centro y ordenar la circulación durante la jornada de festejos.

Gracias a ese despliegue, cientos de personas pudieron celebrar en distintos puntos del centro de la ciudad con normalidad, mientras los equipos policiales mantuvieron tareas de vigilancia y respuesta ante eventuales incidentes.

Un incidente aislado durante la medianoche

Cerca de la medianoche se registró un episodio puntual en inmediaciones de las calles Quaglia y Mitre. Allí, un grupo reducido de personas protagonizó una pelea que motivó la intervención inmediata del personal policial.

Durante la actuación, algunos de los involucrados se desplazaron hacia la esquina de Moreno y Quaglia, donde arrojaron piedras utilizando escombros de un contenedor cercano. El hecho fue contenido rápidamente con la intervención coordinada de los efectivos desplegados en la zona.

El apoyo del COER y de la BMA permitió dispersar a los participantes del disturbio y restablecer el orden sin que la situación se extendiera hacia otros sectores del centro, donde continuaban los festejos.

Un efectivo resultó con una lesión leve

En el marco de la intervención, un efectivo policial sufrió un corte superficial en el cuero cabelludo tras el impacto de una botella. Fue trasladado al hospital Ramón Carrillo de esa localidad, donde recibió asistencia médica. Posteriormente, se confirmó que no requirió curaciones complejas ni reposo y recibió el alta.