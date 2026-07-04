Malas noticias para la Argentina porque al desgaste físico hecho hasta el momento y el calor que hace en la ciudad de Miami, jugará el tiempo extra ante Cabo Verde por los 16avos de final.

Es el quinto partido de esta fase eliminatoria que necesita de 30 minutos extras, luego de Paraguay 1 y Alemania 1 que llegaron a los penales, Marruecos 1 versus Países Bajos 1, también hasta la definición de los doce pasos, Bélgica contra Senegal que terminó con pasaporte para los europeos 3 a 2 y Egipto versus Australia que también llevaron todo hasta el punto penal después del 1 a 1.

Cabo Verde fue capaz de llevar a la Argentina hasta el tiempo extra.

Esta definición en La Florida se convierte en una buena noticia para los faraones ya que el rival que surja entre la Argentina y Cabo Verde también habrá jugado muchos minutos en la previa por lo que no habrá ventajas en ese sentido en el cruce confirmado para el martes en Atlanta.

Los lesionados

Mucha atención para la Argentina porque el duelo dejó secuelas físicas en Facundo Medina que pidió el cambio con problemas musculares, Enzo Fernández con los gemelos cargados, Nicolás González con una entorsis de tobillo y los centrales Ccristian Romero y Lisandro Martínez totalmente exhaustos.

Cristian Romero, quien venía de quedarse afuera del partido ante Jordania en la fase de grupos por un golpe en la rodilla, pudo volver a tiempo y hacer dupla con Martínez en la última línea. Ambos fueron conductores de los ataques de la Argentina durante buena parte del partido que mantuvo al país paralizado ante la dura oposición caboverdiana que no sólo se limitó a cubir espacios en los últimos metros.