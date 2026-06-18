Un tráiler ardió por completo en un desarmadero de Centenario: el dolor del sereno por la muerte de su mascota

Un incendio generó momentos de dramatismo en Centenario cerca de las la 1 de este jueves, cuando vecinos alertaron a los bomberos y personal de salud por las llamas que se propagaron con intensidad en la zona de Parcelas, dentro del desarmadero Pieroni. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia se encontraron con un tráiler completamente envuelto en llamas. Afortunadamente, el fuego no alcanzó a los vehículos que se encuentran en el predio, lo que evitó un siniestro de mayores dimensiones.

En un primer momento se vivieron instantes de preocupación por la posible desaparición del sereno del lugar, aunque luego se confirmó que había logrado salir por sus propios medios. La labor de los equipos se extendió hasta cerca de las 2 de la madrugada.

El fuego se habría iniciado por una estufa eléctrica

Las primeras hipótesis indican que el incendio se originó por una estufa eléctrica ubicada en el interior del tráiler, utilizado como casilla por el sereno. En diálogo con La Primera Mañana de AM550, el 2° jefe de Bomberos de Centenario, Patricio Álvarez, explicó: “El incendio se inició por una estufa eléctrica, tipo caloventor, que tenían en el tráiler, es una casilla donde se queda el sereno, un hombre mayor de edad. Nos causo mucha preocupación en el momento que se desata el incendio. esto cerca de la 1 de la madrugada”.

Incendio en Centenario destruyó un tráiler en desarmadero Pieroni y habría sido causado por una estufa eléctrica.

El bombero también aclaró la situación del trabajador, cuya ubicación generó incertidumbre inicial. “Había salido por sus propios medios, afortunadamente. La casilla está ubicada en un lugar que con fuego es muy difícil de salir, porque lo rodean elementos del desarmadero”, explicó.

Una mascota murió en el incendio

El sereno vive en el lugar junto a sus animales. Sin embargo, una de sus mascotas no logró salir del tráiler debido a problemas de movilidad. “El hombre vive en el lugar, con sus animales. Lamentablemente, una de sus mascotas quedo dentro del tráiler. El animal tenia imposibilidad de caminar y eso no le permitió salir del tráiler”, relató Álvarez.

“El tráiler ardido rápidamente. Francisco estaba mirando televisión y cuando se dio cuenta, las llamas habían tomado prácticamente todo el tráiler. No pudo hacer nada. Uso extintores de fuego, pero no pudo hacer nada”, agregó el jefe de Bomberos.

Preocupación por la magnitud del predio

Más allá del siniestro puntual, desde Bomberos destacaron el riesgo que implicaba la situación por la gran cantidad de vehículos dentro del desarmadero. “Era un peligro por la posibilidad que se propagara a la cantidad de autos que hay en el desarmadero, hay una cantidad enorme de vehículos ahí. Si ocurriera un incendio sería muy difícil manejarlo”, advirtió Álvarez.

El sereno, según indicaron, se encontraba en estado de shock y profundamente afectado por la pérdida de su mascota.

Las causas del incendio continúan bajo investigación, aunque todo apunta a un desperfecto o incidente vinculado al uso de una estufa eléctrica dentro del tráiler.