La Brigada de Investigaciones de la Policía de La Pampa logró desarticular una organización criminal que operaba en distintas provincias patagónicas. La investigación se inició tras el robo millonario a una vecina de 75 años en Santa Rosa, ocurrido el 30 de octubre de 2025, donde los delincuentes sustrajeron una suma estimada en 600 mil dólares y joyas de oro.

En un operativo coordinado, efectivos pampeanos realizaron siete allanamientos simultáneos en las ciudades de General Roca, Cipolletti y Neuquén y lograron la detención de un sospechoso considerado pieza clave en la estructura delictiva. El detenido, hijo de un expolicía, cuenta con amplios antecedentes había salido de prisión apenas dos semanas antes del robo y es señalado como uno de los cabecillas de la banda. En el lugar se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas en el hecho, teléfonos, municiones y una granada de gas lacrimógeno.

La organización se dedicaba a estafas telefónicas y asaltos violentos, con una logística interprovincial que les permitía moverse entre distintas localidades de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Además, se descubrió un “búnker” utilizado para planificar y ejecutar las maniobras fraudulentas.

La Policía de La Pampa encabezó allanamientos en General Roca, Cipolletti y Neuquén para desbaratar la banda

La Justicia pampeana dispuso el inicio de causas por estafas y robo agravado, mientras se continúa con la búsqueda del dinero sustraído y otros bienes de valor. El Gabinete de Criminalística realizó las diligencias de rigor sobre los elementos secuestrados y se espera que en los próximos días se amplíen las imputaciones a otros integrantes de la banda.

El caso generó gran repercusión en la región, ya que la banda también estaría vinculada a un violento asalto a un matrimonio de adultos mayores en Cipolletti, lo que refuerza la hipótesis de una estructura criminal con alcance interprovincial.