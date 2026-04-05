Durante el pasado viernes, segundo día del fin de semana largo, personal de fauna Junín de los Andes en conjunto de las delegaciónes de Piedra del Aguila, Picun Leufú, Cutral co y Neuquén, y con el apoyo de la División Operativa Comando Radioeléctrico SMA, realizó controles vehiculares en Ruta 237.

Los mismos estuvieron ubicados en confluencia de Traful, para posteriormente dirigirse a la zona de Alicurá para realizar controles de pesca sobre todo el lago embalse.

El operativo inicio al rededor de las 20hs y se extendió hasta las 5.30 de la mañana siguiente. Cómo resultado se logró la incautación de 10 cañas de pescar, más de 30 tarros de pesca.

Todos fueron retenidos por pesca nocturna con cebo y sin permiso habilitante. También se procedió al decomiso de 33 truchas arcoiris, las mismas fueron donadas a Matrimonios en Acción, entidad solidaria.

En total se labraron 36 actas de infracción, multando y notificando a las personas responsables de cometer estas infracciones. Las autoridades destacan que estos controles se realizan bajo el marco del finde semana largo por Semana Santa, como se realizó en toda la provincia.