En la madrugada de este jueves, un operativo de rutina terminó con el secuestro de 53 truchas transportadas de manera irregular en un vehículo Nissan Versa, en el que viajaban tres hombres adultos. A pesar del hallazgo, tras ser notificados por la irregularidad, los involucrados continuaron su viaje hacia San Carlos de Bariloche.

El procedimiento fue realizado por personal del Destacamento Nahuel Huapi entre las 3:20 y las 6 sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1615, en un operativo de patrullaje preventivo. Los efectivos detuvieron el vehículo y procedieron a la identificación de los ocupantes.

Los hombres aseguraron que regresaban desde el embalse Alicurá tras una jornada de pesca, pero durante la inspección se constató que transportaban 53 truchas ya faenadas, lo que motivó la intervención inmediata de Parques Nacionales por una posible infracción a la normativa vigente.

Agentes del organismo se presentaron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes, con apoyo policial para garantizar la seguridad y el traslado del procedimiento a la Seccional Limay. Allí se labraron las actas de infracción y se procedió al secuestro de las piezas ictícolas.

Tras completarse el procedimiento, los tres hombres fueron notificados de la irregularidad y continuaron su camino hacia Bariloche, mientras la autoridad ambiental queda a cargo del seguimiento del caso.