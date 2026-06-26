La captura de José Leonardo López por su participación en la banda que sembró el miedo con entraderas y robos en el Alto Valle sacó nuevamente a la luz un oscuro antecedente que lo convirtió en uno de los delincuentes más conocidos de Neuquén. Años atrás fue condenado por asesinar a un joven de 27 años tras una absurda discusión por un cigarrillo en pleno centro de la capital provincial.

López, de 43 años, fue detenido este jueves en el barrio Belén de Neuquén durante un operativo de la Comisión Investigativa Judicial de Río Negro. La Fiscalía lo considera una pieza importante dentro de la organización acusada de cometer al menos 14 hechos delictivos entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 en Roca, Allen, Cipolletti, Villa Regina y Neuquén.

Sin embargo, su nombre ya había ocupado titulares mucho antes de aparecer vinculado a esta causa. Para eso hay que remontarse al 29 de junio de 2016 cuando protagonizó un episodio que terminó en tragedia. Aquella madrugada, Gastón González, un joven de 27 años oriundo de Plottier, se encontraba junto a un amigo en un carro de panchos ubicado en la esquina de Olascoaga y San Martín, en el centro neuquino.

Según reconstruyó la investigación judicial de la época, López llegó al lugar acompañado por una joven y le pidió un cigarrillo a González. La negativa derivó en una discusión que rápidamente pasó a los golpes.Lo que parecía una pelea callejera terminó de la peor manera. Sacó un destornillador en medio del enfrentamiento y le asestó una puñalada en el abdomen. Como si eso no fuera suficiente, cuando la víctima ya estaba en el suelo recibió un golpe en la cabeza que le provocó un grave traumatismo craneoencefálico.

En junio de 2016, López mató a Gastón González, lo atacó porque no le convidó un cigarrillo

El joven permaneció internado durante cinco días en el hospital Castro Rendón hasta que finalmente murió a causa de las lesiones sufridas.

Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas en el sector, una prueba que resultó determinante para avanzar con la condena. Durante la investigación también fue imputada la mujer que acompañaba a López aquella noche, aunque posteriormente fue sobreseída.

Por ese homicidio, la Justicia condenó a López a cumplir una pena efectiva de 10 años de prisión. La sentencia no sólo contempló el crimen de González sino también otros seis hechos delictivos acumulados en su prontuario. Entre ellos figuraban una causa por tenencia ilegal de arma de guerra, el encubrimiento de una moto robada, lesiones provocadas con un destornillador a su propio hermano. Además, un episodio en el que chocó un patrullero, resistió su detención y amenazó a una familia mientras intentaba escapar.

Precisamente por ese hecho había estado detenido con prisión preventiva y había recuperado la libertad apenas cinco días ante de cometer el crimen de González.

Otra vez preso

Ahora, casi una década después de aquel homicidio que conmocionó a Neuquén, López volvió a quedar en el centro de una investigación criminal. Esta vez está acusado de integrar la organización que ejecutó algunas de las entraderas más resonantes registradas en el Alto Valle durante los últimos años.

Los investigadores sostienen que dentro de la banda cumplía funciones de vigilancia sobre las viviendas elegidas como objetivo y que también participó directamente en algunos de los golpes. Incluso aparece mencionado en conversaciones analizadas durante la investigación bajo el apodo de "compa neuquino".

Su detención representa uno de los últimos avances de una causa que ya tiene varios imputados y que además reveló la presunta participación de dos policías acusados de filtrar información a la organización criminal.