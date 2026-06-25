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Oculto en una casa

Salía de su casa en el oeste neuquino y fue detenido por tener pedido de captura de Río Negro

El sujeto quedará detenido en una comisaría hasta ser trasladado a la provincia rionegrina.

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Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 25 de junio de 2026 a las 14:21
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Tenía pedido desde la provincia vecina.

En el marco de una investigación llevada adelante por la División Recaptura de Evadidos, personal policial detuvo a un hombre que registraba un pedido de captura y detención vigente, solicitado por la Justicia de Río Negro.

El procedimiento se realizó durante la mañana de este jueves, luego de una tarea investigativa que permitió establecer que el prófugo se encontraba oculto en un domicilio de la zona oeste de la ciudad de Neuquén.

Una vez confirmada su ubicación, los efectivos procedieron a detenerlo cuando salía de la vivienda.

Tras la demora, el hombre fue trasladado al Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales para cumplimentar las actuaciones de rigor. Por disposición de la Justicia rionegrina, permanecerá detenido en una unidad policial hasta su traslado a la provincia vecina.

 

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