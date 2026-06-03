El padre de Agostina Vega reclamó justicia este martes y aseguró que todas las personas que hayan participado o colaborado en el crimen de la adolescente deben responder ante la Justicia. Durante una conferencia de prensa organizada por sus abogados, Gabriel Vega pidió un minuto de silencio en memoria de su hija y luego lanzó un mensaje contundente. “Todos los que han estado implicados la van a pagar. Todos tienen que estar presos”, afirmó. Además, sostuvo que continuará involucrado en la búsqueda de respuestas sobre lo ocurrido. “Hasta que no caiga el último no voy a parar”, expresó.

La conferencia comenzó con una intervención de la abogada Fernanda Alaniz, quien pidió preservar la intimidad de la adolescente. “Ella es una víctima, de esta forma la vuelven a matar una y otra vez. Así que les pedimos basta”, señaló. La letrada también manifestó el respaldo de la familia al trabajo del fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación. “Apoyamos al fiscal abiertamente porque creemos en la investigación, porque este papá trabajó codo a codo con él”, sostuvo.

Durante su exposición, Gabriel Vega reiteró que realizó averiguaciones por su cuenta desde los primeros momentos de la desaparición de su hija y aseguró que nunca creyó en la versión brindada por el principal sospechoso. “Desde el principio, el tipo tenía una coartada. No le creí, por eso yo seguí investigando”, afirmó en referencia a Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido en la causa.

El padre de la adolescente insistió además en que existen más personas involucradas en el hecho.“Yo sé que esta persona no lo hizo solo. Mi corazón me dice que es así”, manifestó. En ese contexto, los abogados de la familia informaron que solicitaron que se investigue por presunto encubrimiento a la expareja del acusado y propietaria del Ford Ka negro que forma parte de las líneas investigativas que analiza la Justicia. Más adelante, Gabriel Vega recordó a su hija con emoción y la describió como una adolescente solidaria y alegre. “Agostina era una nena feliz, ella te transmitía una sonrisa”, expresó. También destacó que siempre estaba dispuesta a ayudar a quienes la rodeaban. “Ella siempre estaba para todos”, afirmó.

Al hablar sobre su personalidad, recordó que frecuentemente le advertían sobre los riesgos de confiar en desconocidos. “Ella era muy confianzuda, renegábamos con ella. Le decíamos: ‘Agostina no confíes en la gente’. Y a ella le entraba por un oído y le salía por el otro, porque era adolescente”, relató.

Sobre el final de la conferencia, el padre de la joven manifestó su apoyo a las movilizaciones convocadas para este miércoles y vinculó el caso de su hija con la problemática de la violencia de género. “Asesinaron a mi hija y hubo un montón de Agostinas, no tiene que haber más. Eso es lo que tenemos que cambiar como sociedad”, concluyó.