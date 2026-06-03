La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó en las últimas horas un dato tan inesperado como conmocionante. Melisa Heredia, madre de la víctima, reveló que tiempo atrás colaboró económicamente para ayudar a Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen, cuando estuvo detenido por otra causa. “Nosotros lo ayudamos a él cuando lo metieron preso. Ya lo conocíamos, lo ayudamos, hicimos colecta, ayudamos mucho a su familia en ese momento, pero porque todos creíamos que era inocente. No sabíamos los pormenores de todo esto”, relató Heredia en una entrevista con el diario La Voz. La declaración tomó una fuerte relevancia pública luego de que Barrelier quedara detenido e imputado por el femicidio de Agostina.

Según trascendió, el año pasado el acusado había sido arrestado en el marco de una causa por el presunto secuestro de una joven. De acuerdo con la denuncia, la víctima aseguró que había sido retenida contra su voluntad, atada y que el hombre habría intentado agredirla sexualmente. Sin embargo, posteriormente recuperó la libertad.

Las palabras de Heredia reflejan el impacto que provocó en el entorno de la adolescente descubrir que una persona a la que habían ayudado terminó convirtiéndose en el principal sospechoso del crimen. Mientras tanto, la situación de la madre de Agostina sigue siendo delicada. La mujer permanece internada luego de sufrir un fuerte deterioro físico durante los días en que se desarrolló la búsqueda de su hija. “Ya le dimos la noticia. La tuvieron que sedar”, contó días atrás Miguel, abuelo de la adolescente, al referirse al momento en que la familia le comunicó la confirmación del asesinato. Según relató, la reacción de Heredia fue de profunda desesperación y angustia, en medio de preguntas que sus familiares todavía no podían responder.

En paralelo, la investigación judicial continúa avanzando para determinar con precisión qué ocurrió durante las últimas horas de vida de Agostina. Las pericias forenses, los análisis de pruebas y las nuevas medidas ordenadas por la fiscalía buscan reconstruir la secuencia del hecho y establecer todas las responsabilidades en el crimen.

La causa tiene actualmente a Barrelier como único detenido e imputado por femicidio, un delito que prevé la pena de prisión perpetua en caso de una condena. En tanto, los investigadores continúan trabajando sobre distintas líneas para esclarecer todos los detalles del caso que conmociona a Córdoba y al país.