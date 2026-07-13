Un padre evitó el presunto abuso de su hija de 7 años en Misiones: detuvieron a un adolescente

Una niña de 7 años fue abordada y llevada por la fuerza hacia una arboleda por un adolescente de 17 años en la localidad de Campo Grande, Misiones. El padre de la menor advirtió lo que ocurría desde su domicilio y corrió para auxiliar a su hija. El sospechoso escapó y fue detenido horas después.

El episodio ocurrió durante la mañana del viernes 10 de julio, cuando la niña caminaba hacia un comercio cercano a su vivienda. De acuerdo con la reconstrucción del caso, el adolescente comenzó a seguirla por una calle del barrio.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad privadas muestran el momento en que el joven se acercó por detrás, sujetó a la menor y le cubrió la boca con una mano. Luego la llevó por la fuerza hacia una zona de arboleda ubicada junto a un camino de tierra.

La secuencia fue advertida por el padre de la niña desde su domicilio. Al observar lo que estaba ocurriendo, salió rápidamente y corrió hacia el lugar para auxiliarla. Ante la llegada del hombre, el adolescente soltó a la menor y escapó.

Tras el episodio, el padre realizó la denuncia ante la Comisaría de la Mujer de Campo Grande. Los investigadores analizaron las grabaciones obtenidas de dos viviendas de la zona, que permitieron avanzar con la identificación del sospechoso.

Horas más tarde, el adolescente de 17 años fue localizado y detenido por la Policía. Por disposición del Juzgado Correccional y de Menores N° 1 de Oberá, quedó alojado en un centro destinado a menores en conflicto con la ley.

La causa se encuentra bajo investigación por un presunto delito contra la integridad sexual en perjuicio de la niña. La menor recibió asistencia de acuerdo con los protocolos previstos para este tipo de casos.