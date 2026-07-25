El dolor continúa mientras aparecen nuevos datos del caso

La tragedia que golpeó a una familia neuquina sobre la Ruta Nacional 237 sigue sumando capítulos difíciles de asimilar. A casi un día del despiste que terminó con la vida de una niña de nueve años, la investigación avanza al mismo tiempo que su padre permanece internado, sin poder reconstruir qué ocurrió en los segundos previos al accidente.

El hombre fue trasladado desde el lugar del siniestro al hospital de Bariloche, donde continúa bajo observación médica. Según el último parte conocido, permanece consciente, aunque presenta un fuerte estado de shock y lagunas de memoria que le impiden recordar cómo terminó la camioneta dentro del arroyo.

Pregunta una y otra vez por su hija

Los médicos que lo asisten informaron que el conductor consulta de manera reiterada por el estado de salud de la niña, sin comprender todavía el desenlace de la tragedia.

Además del impacto emocional, los estudios determinaron que sufrió un cefalohematoma en el cráneo y una fractura vertebral a la altura de la dorsal D11. Por ese motivo continúa internado en sala general, donde los profesionales siguen de cerca su evolución.

Mientras permanece hospitalizado, tampoco pudo aportar datos que permitan esclarecer cómo se produjo el despiste.

La autopsia será clave para la investigación

El cuerpo de la niña fue trasladado a Neuquén capital, donde este domingo se realizará la autopsia ordenada por la Justicia.

El examen forense permitirá establecer con precisión las causas de la muerte y sumar información a la investigación que busca reconstruir toda la secuencia del hecho ocurrido en el kilómetro 1560 de la Ruta 237, en el sector conocido como arroyo Chacabuco o Limay Chico.

Hasta el momento, las pericias continúan y no existe una conclusión definitiva sobre la mecánica del accidente.

Lo que se sabe del despiste

El siniestro ocurrió alrededor de las 16.30 del viernes, cuando una Renault Duster que circulaba desde Bariloche en dirección a Collón Curá salió de la calzada y terminó dentro del arroyo ubicado junto al puente.

De acuerdo con la información reunida por los investigadores, el vehículo no habría dado tumbos durante el recorrido fuera de la ruta, sino que siguió de largo por el lateral derecho del puente hasta caer al cauce.

Los testimonios recogidos en el lugar indican que el cuerpo de la niña fue hallado a unos 20 metros de donde quedó la camioneta, mientras que el padre se encontraba en otro sector. Esa situación alimenta la hipótesis de que, tras el impacto y en medio de la desorientación, el hombre habría logrado sacar a su hija del vehículo antes de quedar completamente afectado por el accidente. Esa posibilidad forma parte del análisis de los investigadores y todavía deberá ser corroborada con el resto de las pruebas.

Las condiciones del camino también están bajo análisis

Las causas del despiste todavía no fueron determinadas. Los peritos trabajan para establecer qué provocó que la camioneta abandonara la calzada en ese tramo de la Ruta 237.

Al momento del accidente había lloviznas y nieve acumulada sobre las banquinas, aunque la visibilidad era buena. Los investigadores también analizan si las condiciones del camino pudieron haber influido en la maniobra, aunque por ahora no existe una conclusión oficial.

Mientras avanzan las pericias y se esperan los resultados de la autopsia, la investigación intenta responder una pregunta que todavía no tiene respuesta: qué ocurrió en esos pocos segundos que terminaron con una familia atravesada por una tragedia irreversible.