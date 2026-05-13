Lo pararon para pedirle los papeles y todo se complicó: el conductor estaba borracho y su acompañante tenía un arma

Un hallazgo inesperado puso en alerta a la policía de Chos Malal este lunes por la noche, cuando encontró un arma de fuego y municiones durante un control de rutina. Tres hombres quedaron demorados y un vehículo fue retenido, mientras las autoridades investigan las circunstancias del hecho.

El operativo se llevó a cabo en inmediaciones de las calles Atahualpa Yupanqui, donde los efectivos de la División Tránsito realizaban un patrullaje preventivo. Al detener un Volkswagen Gol color bordo para un control habitual, los uniformados notaron que el conductor mostraba dificultades para expresarse, lo que llevó a la realización de un test de alcoholemia que resultó positivo.

Durante la inspección preventiva, uno de los acompañantes del vehículo fue descubierto portando municiones calibre 22 entre sus pertenencias.

La situación escaló rápidamente cuando el hombre dejó caer junto al auto una pistola semiautomática calibre 22 con el cargador colocado, generando un clima de tensión que obligó a la rápida intervención de la policía.

Los tres ocupantes fueron demorados de inmediato mientras se aseguraba la escena y se preservaban los elementos hallados. Personal especializado de Criminalística y Judiciales se hizo presente para documentar y analizar las pruebas, en un procedimiento que combinó rapidez, precisión y protocolo de seguridad.

Finalmente, se procedió al secuestro del arma de fuego, las municiones y la retención del vehículo, quedando todo a disposición de la Justicia. El caso continúa bajo investigación, mientras la comunidad de Chos Malal reflexiona sobre la importancia de la vigilancia y la prevención para garantizar la seguridad en las calles.