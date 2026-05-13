Un patrullaje que terminó con una escena sospechosa

La mañana del lunes arrancó con una situación llamativa en el barrio La Costa de San Patricio del Chañar. En medio de un patrullaje preventivo, efectivos de la Comisaría 13° detectaron a tres hombres caminando por una toma ilegal mientras trasladaban un televisor de gran tamaño.

La escena llamó rápidamente la atención de los uniformados. Según informaron fuentes policiales, los sujetos adoptaron una actitud evasiva al notar la presencia del móvil, lo que derivó en una identificación inmediata.

El detalle que los complicó

El procedimiento ocurrió cerca de las 8 sobre calle Ingeniero Gasparri Sur. Allí, los policías observaron que los tres hombres llevaban un televisor Samsung de aproximadamente 40 pulgadas.

Cuando fueron consultados sobre el origen del aparato, ninguno logró explicar de dónde lo habían sacado ni presentar documentación o algún elemento que acreditara propiedad.

Ante esa situación, el personal policial procedió a demorarlos por averiguación de hecho y secuestró preventivamente el televisor para continuar con las actuaciones judiciales.

Un objeto difícil de pasar desapercibido

El tamaño del aparato y la manera en la que era trasladado terminaron despertando sospechas en pleno recorrido preventivo. Ahora la Justicia busca determinar si el televisor había sido robado recientemente y si existe alguna denuncia vinculada al elemento secuestrado.

Mientras tanto, el procedimiento quedó a disposición de la fiscalía interviniente.