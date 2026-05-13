Un operativo que terminó con un hallazgo inesperado

Lo que comenzó como una investigación por robos de automotores terminó con un importante hallazgo en el oeste neuquino. Durante un allanamiento realizado en barrio El Trébol, la Policía de Neuquén encontró dos vehículos buscados por la Justicia escondidos dentro de una construcción.

Los rodados estaban ocultos detrás de una media sombra, en un sector del predio que intentaba pasar desapercibido. El procedimiento se concretó durante la jornada del lunes y formó parte de una causa vinculada al robo de vehículos en la región.

Un auto adulterado y una camioneta con pedido de secuestro

En el lugar apareció primero un Volkswagen Up blanco. Según informaron fuentes policiales, el vehículo tenía la identificación registral adulterada y estaba relacionado con una denuncia por robo radicada en Neuquén durante marzo de este año.

Pero no fue el único hallazgo. También encontraron una Volkswagen Amarok blanca que presentaba irregularidades similares en la documentación e identificación. La camioneta tenía pedido de secuestro vigente por una investigación iniciada en abril de 2025.

Los dos vehículos fueron secuestrados y trasladados al predio oficial para continuar con las pericias correspondientes.

Cómo fue el allanamiento

Del operativo participaron efectivos de la Comisaría 21°, personal del Departamento Sustracción de Automotores, Metropolitana y Criminalística. Una vez dentro del predio, los investigadores realizaron inspecciones técnicas y levantamiento de rastros sobre uno de los rodados.

La escena llamó la atención de los investigadores porque ambos vehículos estaban ocultos en una obra en construcción, un lugar elegido aparentemente para mantenerlos fuera de circulación y evitar controles.

El dato que preocupa

La adulteración de numeraciones y documentación es una de las maniobras más utilizadas para reinsertar vehículos robados en el mercado ilegal. Por eso, los investigadores ahora intentan determinar quién utilizaba el lugar allanado y si existe una conexión con otras causas similares en Neuquén y alrededores.