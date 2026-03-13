Una maniobra que terminó contra una casa

Una madrugada agitada se vivió en el barrio Valentina Sur de Neuquén cuando una camioneta terminó incrustada contra el frente de una vivienda tras una secuencia de choques.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 en la calle Cuyo, entre Puerto Deseado y Ortega Dolores. Según se informó, una Toyota Hilux que circulaba a alta velocidad impactó primero contra una Renault Oroch que estaba estacionada.

Después del primer golpe, la camioneta siguió su recorrido y terminó contra la parte frontal de una casa.

Una pareja dentro del vehículo

En la Hilux viajaba una pareja de alrededor de 30 años. La camioneta era conducida por una mujer.

Tras la intervención policial, ambos fueron sometidos al test de alcoholemia. El resultado confirmó que la conductora manejaba bajo los efectos del alcohol y el acompañante también presentaba signos de haber consumido bebidas alcohólicas.

Daños en el vehículo y en la vivienda

La Renault Oroch que estaba estacionada sufrió una abolladura y rayones producto del impacto.

La Toyota Hilux, en tanto, terminó contra la fachada de la vivienda. El vehículo no llegó a ingresar al interior de la casa, aunque el frente resultó dañado por el golpe.

Intervención policial en el lugar

Personal policial trabajó en el lugar durante la madrugada para ordenar la situación y realizar las actuaciones correspondientes.

El episodio quedó bajo intervención de las autoridades, que avanzaron con las diligencias tras confirmar el resultado positivo del control de alcoholemia.