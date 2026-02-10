En la intersección de Punta Indio y Crouzeilles, en el barrio Valentina Norte, este martes por la mañana, un sujeto fue sorprendido cuando intentaba ingresar a una vivienda para robar. El delincuente se dio a la fuga hacia el sector de chacras, lo que activó un operativo de alto impacto por parte de la Comisaría 12 que permitió desactivar una situación de riesgo.

Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron que un hombre, de vestimenta oscura, había huido a pie hacia las chacras circundantes. Mientras los agentes comenzaban con las primeras diligencias de investigación, se escucharon disparos, lo que desencadenó un operativo de mayor envergadura y la solicitud inmediata de refuerzos.

La respuesta policial no tardó, y un equipo de patrullaje se adentró en un loteo contiguo. Fue allí donde se localizó a un hombre armado, quien se encontraba reclinado contra una pared de una vivienda, aparentemente intentando pasar desapercibido.

“Ante la complejidad del escenario, los efectivos actuaron con profesionalismo, cautela y firmeza, desplegando un procedimiento de mediación y reducción, que permitió desarmar al individuo, quien se encontraba en un estado de exaltación, sin que se registraron personas lesionadas”, expresaron desde la Policía.

El hombre fue finalmente detenido y quedó a disposición de la Justicia. El procedimiento fue evaluado como exitoso por la policía, que destacó el manejo adecuado de la situación, evitando un desenlace violento. Mientras tanto, se continuaron con las diligencias para esclarecer todos los pormenores del hecho.