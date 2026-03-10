Irrupciones en cinco casas del barrio

Un fuerte operativo policial se desplegó en el barrio Valentina Sur de Neuquén, donde se realizaron cinco allanamientos en el marco de una causa judicial por abuso de armas y amenazas calificadas.

Las medidas fueron ordenadas por la Fiscalía de Actuación Genérica y se concretaron en distintos domicilios del sector. En los procedimientos participaron efectivos de la Policía de Neuquén, personal del grupo especial UESPO, la Brigada Metropolitana y agentes de las comisarías 1ª, 46, 16, 7ª y 18.

El comisario inspector Rubén Pinchulef, coordinador de enlace operativo dependiente de la Dirección de Seguridad Confluencia, explicó a Mejor Informado que “los allanamientos se dan en el marco de una causa por abuso de armas y amenaza calificada. La fiscalía de Actuación Genérica libró cinco órdenes para cinco domicilios en Valentina”.

El origen del conflicto

La investigación comenzó a partir de un episodio ocurrido hace aproximadamente dos semanas.

"Hubo una denuncia por amenaza calificada. Un muchacho en moto, en medio de una discusión por problemas entre bandas que derivó en denuncias y posteriores allanamientos”, detalló Pinchulef.

Las tareas de investigación fueron realizadas por la brigada de las comisarías 46 y 44, que trabajan en esa zona de la ciudad.

“El trabajo de investigación lo llevó adelante la brigada de la Comisaría 46 y 44. Trabajan en las dos jurisdicciones. Hicieron tarea de campo y pudieron dar con los domicilios de quienes efectuaron las amenazas”, indicó el jefe policial.

Demorados y notificaciones en la causa

Durante los procedimientos se demoró a tres personas.

“En un domicilio se demoró un menor, se le notificó de la causa”, explicó el comisario inspector.

Además, dijo que “en otras viviendas se demoró a dos mayores de edad", quienes estarán "notificados de la causa”.

Droga, balanzas y plantas de marihuana

Los allanamientos también permitieron detectar estupefacientes y elementos vinculados al narcomenudeo.

“En un domicilio encontraron sustancias estupefacientes. 60 envoltorios de droga fraccionada, marihuana picada y cocaína en estado puro, sin cortar, en pan. Interviene Antinarcóticos. También había dos balanzas de precisión”, detalló Pinchulef.

En otras viviendas, los efectivos detectaron además plantas de marihuana.

“Además, en dos casas había plantas de marihuana”, agregó.

Uno de los demorados quedó involucrado en una causa específica vinculada al narcotráfico a menor escala.

“En una de las casas el demorado quedó implicado por ley de narcomenudeo. Estamos esperando definición de fiscalía, pero quedará detenido en esa causa”, señaló.

Motos secuestradas en la investigación

En paralelo, los procedimientos permitieron recuperar y secuestrar varios vehículos vinculados a la investigación.

“En el marco de las amenazas secuestramos una moto en la que se movilizaban al momento del hecho, otra moto con el chasis con numeración limada y una moto 250 nueva con pedido de secuestro sustraída en jurisdicción de la Comisaría 41 en febrero”, explicó el comisario.

Las actuaciones continúan bajo intervención de la fiscalía, que ahora deberá definir la situación procesal de los demorados y avanzar con el análisis de los elementos secuestrados en los domicilios allanados.