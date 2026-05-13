Durante la madrugada de este miércoles, la policía logró recuperar una motocicleta robada y detener a un hombre en Neuquén gracias a una rápida acción coordinada entre el monitoreo urbano y efectivos en la calle.

Todo comenzó cerca de las 00:43, cuando las cámaras de seguridad de República de Italia y El Jarillal captaron a una pareja protagonizando una pelea mientras circulaba en una moto negra de 110 cc. La alerta llegó de inmediato y los policías se dirigieron al lugar sin perder tiempo.

Al llegar, identificaron al conductor y confirmaron que la moto tenía pedido de secuestro vigente desde el 20 de marzo, solicitado por otra comisaría. La situación dejó claro que se trataba de un vehículo robado que estaba en circulación.

Tras la intervención, los agentes demoraron al hombre y se llevaron la moto. Todo quedó registrado en los sistemas de la policía, asegurando que se pueda seguir el caso y evitar futuras complicaciones.

Desde la fuerza destacaron la importancia de la coordinación entre quienes monitorean las cámaras y quienes patrullan las calles. “Este tipo de trabajo conjunto es clave para prevenir delitos y actuar rápido cuando ocurren”, remarcaron.