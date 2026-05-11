Personal de la Comisaría 4° de Neuquén demoró a un hombre acusado de protagonizar un violento robo y un intento de sustracción de motocicleta en el barrio Atahualpa Oeste de la capital.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo, cuando efectivos policiales acudieron a la intersección de calles Lago Muster y Victoria Ocampo tras recibir alertas por disturbios en el sector.

En el lugar, una mujer denunció que un sujeto había agredido físicamente a un familiar y luego sustraído una bolsa con mercadería antes de darse a la fuga. Minutos más tarde, otro vecino señaló que el mismo individuo intentó robarle su motocicleta Honda GLH 150 mientras circulaba por calle Atahualpa Yupanqui en dirección norte.

Con las características aportadas por las víctimas, el personal policial desplegó un patrullaje preventivo por las inmediaciones y logró localizar al sospechoso a pocas cuadras del lugar del hecho.

El hombre fue demorado y trasladado a la unidad policial, quedando a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.