¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Intento de robo

Una pareja quedó demorada en el bajo neuquino cuando intentaba romper la vidriera de un local

Los sujetos intentaron romper la vidriera y al no poder se retiraron, aunque fueron demorados en la zona.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Miércoles, 19 de agosto de 2026 a las 12:15
PUBLICIDAD
La pareja quedó demorada por tentativa de robo.

Durante la madrugada, operadores de la División Centro de Monitoreo Urbano observaron a un hombre que arrojó un objeto contra la vidriera de un local comercial ubicado en inmediaciones de Perito Moreno y Chubut, presuntamente con intenciones de ingresar.

Luego del hecho, el sospechoso se alejó hacia el este acompañado por una mujer.

La situación fue informada inmediatamente al personal policial de la Comisaría Segunda, que desplegó un operativo y demoró poco después a dos personas mayores de edad.

El hombre y la mujer fueron trasladados a la unidad policial por la presunta tentativa de robo al comercio. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD