Durante la madrugada, operadores de la División Centro de Monitoreo Urbano observaron a un hombre que arrojó un objeto contra la vidriera de un local comercial ubicado en inmediaciones de Perito Moreno y Chubut, presuntamente con intenciones de ingresar.

Luego del hecho, el sospechoso se alejó hacia el este acompañado por una mujer.

La situación fue informada inmediatamente al personal policial de la Comisaría Segunda, que desplegó un operativo y demoró poco después a dos personas mayores de edad.

El hombre y la mujer fueron trasladados a la unidad policial por la presunta tentativa de robo al comercio. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos.