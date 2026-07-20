La noche de trabajo de un taxista de 47 años se convirtió en una pesadilla cuando un pasajero lo amenazó con un cuchillo y le robó 60.000 pesos en el barrio La Paz, de Cipolletti. Sin embargo, el delincuente no logró mantenerse oculto por mucho tiempo: horas después fue reconocido por la propia víctima y terminó detenido por la Policía.

Todo ocurrió cuando el conductor levantó a un hombre que aparentaba ser un pasajero más. Pero el viaje cambió de golpe. En pleno recorrido, el sujeto exhibió un arma blanca, intimidó al trabajador y le exigió el dinero que llevaba encima. Con el botín en sus manos, escapó dejando al taxista bajo un fuerte estado de conmoción.

Lejos de resignarse, la víctima realizó la denuncia y, con el paso de las horas, volvió a cruzarse con el autor del asalto. Lo vio en el ingreso 16 del barrio La Paz y no dudó en alertar a los efectivos de la Comisaría 32°, que actuaron de inmediato para interceptarlo.

El delincuente, de 27 años, fue reducido y quedó a disposición de la Fiscalía de turno, que dispuso su detención por el delito de robo calificado. Además, ordenó la intervención del Gabinete de Criminalística y el secuestro de las prendas de vestir que llevaba puestas para avanzar con las pericias y fortalecer la investigación.