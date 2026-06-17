La Policía de Río Negro detuvo a un hombre armado en el barrio La Paz de Cipolletti, tras un operativo desplegado durante la noche de este martes. El procedimiento se activó a las 23:13 horas, cuando el Centro de Recepción de Emergencias (CRE) recibió denuncias por detonaciones de arma de fuego en la zona. Personal policial se acercó de manera peatonal y fue alertado por una mujer, quien indicó que un hombre armado se encontraba dentro de una vivienda en reparación y sin moradores. Al llegar, los efectivos constataron la reja de la puerta forzada y escucharon ruidos en el interior.

Ante la situación, ingresaron de inmediato y sorprendieron al sospechoso, que intentó escapar por una ventana trasera. En el intento, rompió el vidrio y arrojó un revólver calibre 32 hacia el exterior, pero no logró huir. El hombre fue reducido y esposado en el lugar.

Durante el procedimiento, la propietaria y su hermano se acercaron y agredieron al detenido, por lo que fueron retirados para garantizar la intervención policial. El sujeto, de 46 años, tenía colocado un dispositivo de monitoreo electrónico, es decir una tobillera.

El Gabinete de Criminalística realizó pericias, tomó fotografías y secuestró el arma: un revólver calibre 32 con tambor de seis alveolos, cargado con municiones. Según datos aportados por la víctima, el detenido habría efectuado disparos al aire previamente para intimidarla.

Secuestraron un revólver calibre 32 cargado

El hombre fue trasladado a la Unidad 32, en calidad de detenido comunicado, bajo la aplicación inicial del artículo 11 inciso A de la Ley 5184 (averiguación de antecedentes). El fiscal de turno, Gabriel Lamas, informó que posteriormente se definirá la imputación penal correspondiente.

El operativo refuerza la presencia institucional en sectores conflictivos de Cipolletti, donde la rápida respuesta policial permitió neutralizar una situación de riesgo y asegurar el secuestro de un arma de fuego.