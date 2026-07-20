Un hombre fue encontrado dormido dentro de su auto en plena avenida del barrio Las Victorias, en Bariloche, durante un operativo preventivo de la Policía de Río Negro. Cuando los efectivos lo despertaron, comprobaron que estaba completamente borracho y el test de alcoholemia confirmó la gravedad de la situación: tenía 2,56 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra extremadamente alta que derivó en el secuestro del vehículo.

La insólita escena ocurrió durante la mañana, cuando efectivos de la Subcomisaría 80° realizaban recorridas preventivas por el barrio. En medio del operativo advirtieron que un Volkswagen Gol gris permanecía detenido sobre la avenida Las Victorias, a la altura de la calle 15, en una posición que llamó de inmediato la atención de los uniformados.

Al acercarse al vehículo descubrieron el motivo. En el asiento del conductor había un hombre profundamente dormido, completamente ajeno a lo que ocurría a su alrededor. Los policías lograron despertarlo y, apenas comenzó a hablar, advirtieron que presentaba claros signos de haber consumido una importante cantidad de alcohol.

El test de alcoholemía marco 2,56 gramos de alcohol por litro de sangre

A partir de esa situación se convocó al personal de Tránsito para realizar el control correspondiente. El resultado dejó en evidencia el peligro que representaba ese conductor para cualquier persona que circulara por la zona: el alcoholímetro marcó 2,56 g/l>

Como consecuencia del procedimiento, el automóvil fue secuestrado. Debido a que el personal de Tránsito no contaba con una grúa disponible en ese momento, el Volkswagen Gol fue trasladado por la propia Policía hasta la unidad policial, donde quedó a disposición de las actuaciones correspondientes.