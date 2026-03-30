Un siniestro vial en la Ruta 7 dejó al descubierto una secuencia que escaló minuto a minuto. Un oficial principal de Seguridad Vial de Cipolletti chocó con una alta graduación alcohólica, fue trasladado al hospital y, antes de completar las diligencias, ya no estaba.

El caso se registró este domingo a la mañana en el acceso por calle 3, en jurisdicción de Centenario.

El choque y un dato que cambia todo

De acuerdo a la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 6:40, cuando se dio aviso de un siniestro vial. Personal de la Comisaría Quinta intervino en el lugar y confirmó el impacto contra el guardarrail.

El conductor fue asistido por una ambulancia y trasladado al hospital. En ese contexto, se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,51 gramos de alcohol en sangre.

En ese momento, no se había identificado que se trataba de un integrante de la fuerza.

“Los oficiales de acá trabajan hace años y este efectivo trabajó en la caminera sobre el puente Centenario Cinco Saltos, mancomunadamente venían a preguntar algo o a consultar y, de allí lo conocían”, confirmó.

Del hospital a una ausencia inesperada

Según detalló el comisario Héctor Valdez, jefe de la División Tránsito de Villa Obrera, en diálogo con la AM550 cuando el personal policial llegó al hospital para continuar con las actuaciones, el hombre ya no se encontraba.

“Cuando llegamos se había ido”, explicó.

La situación generó preocupación inmediata, ya que no se tenía certeza sobre posibles lesiones internas tras el impacto.

La intervención de su pareja

Ante la falta del conductor, los efectivos realizaron consultas y lograron reconstruir parte de lo ocurrido.

De acuerdo a lo informado, la mujer del oficial —también integrante de la Policía de Río Negro y vinculada al área de Tránsito— pasó a buscarlo tras enterarse de la situación.

“Consultamos a la mujer y ella informó que ya estaba en Cipolletti”, indicó Valdez en la entrevista con AM550.

También trascendió que la mujer había avisado previamente al personal del puente, que iba a buscar a su pareja, y luego regresó por el mismo lugar en dirección a Río Negro.

Quién es el oficial y qué medidas se tomaron

El involucrado fue identificado como Sergio Casagrande, oficial principal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti.

Tras lo ocurrido, fue apartado de sus funciones de manera preventiva. En paralelo, la Policía de Río Negro inició actuaciones administrativas internas.

Además, deberá afrontar una contravención en la provincia de Neuquén y el pago de una multa que, según se indicó, será elevada.

Un recorrido que terminó con el vehículo destruido

El siniestro se produjo cuando el conductor perdió el control de su vehículo, impactó contra el guardarrail y terminó con daños de consideración.

El auto fue secuestrado y trasladado al destacamento del puente Centenario–Cinco Saltos.

Un episodio que expone una situación crítica

El caso no solo dejó un choque con consecuencias materiales y un procedimiento inconcluso en un hospital, sino que involucra directamente a un integrante del área encargada de controlar la seguridad vial.

“No hay datos de que haya estado involucrado en otro siniestro”, aclaró Valdez, quien también indicó que el conductor manifestó haber estado en un evento familiar antes del hecho.

Mientras avanzan las actuaciones, la secuencia abre interrogantes sobre lo ocurrido desde el momento del impacto hasta su salida del hospital y traslado a Cipolletti.