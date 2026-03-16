Un cruce complicado y un impacto que frenó el tránsito

Un fuerte choque generó demoras y tensión este lunes en la Avenida Mosconi, a la altura del cruce con Ignacio Rivas, en una zona donde el tránsito ya circula con dificultades por las obras que se realizan sobre la traza.

El siniestro ocurrió cuando un Renault Sandero cruzó el semáforo en rojo mientras avanzaba por Ignacio Rivas. En ese momento impactó contra un Renault Clio que circulaba por Mosconi en dirección al centro de la ciudad.

El golpe se produjo en el cruce de ambas calles y obligó a interrumpir la circulación en el sector.

Sospecha por aliento etílico

Tras el choque, efectivos policiales que trabajaban en el lugar aguardaban la llegada de un alcoholímetro para realizar el control correspondiente al conductor del Sandero.

Según informaron desde la fuerza, el hombre tenía aliento etílico, por lo que se esperaba el test para confirmar si había consumido alcohol antes de manejar.

Dos menores en uno de los autos

En el Clio viajaba una mujer junto a dos menores, quienes estaban dentro del vehículo al momento del impacto.

A pesar del fuerte golpe, todos los ocupantes se encontraban en buen estado de salud, indicaron en el lugar.

Demoras y calles cortadas

El choque ocurrió en un punto especialmente sensible para la circulación. Las obras sobre la Avenida Mosconi redujeron la cantidad de cruces habilitados, lo que concentra el tránsito en pocos accesos.

Después del siniestro, Ignacio Rivas quedó momentáneamente cortada, mientras se realizaban las actuaciones policiales y se esperaba el control de alcoholemia.

En el sector se registraron largas filas de vehículos y tránsito muy demorado, en medio de una mañana ya complicada para quienes circulaban por una de las avenidas más transitadas de la ciudad.