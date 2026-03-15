Debido a las obras que se están realizando sobre la Avenida Mosconi, para ampliar la calzada y mejorar la conectividad, las líneas 15 y 25 del transporte urbano modificaron de manera temporal sus recorridos en la ciudad de Neuquén.

En el caso de la línea 15, el desvío se realiza desde su ruta habitual por Tierra del Fuego, Mitre, Chubut y Libertad, para luego regresar nuevamente a Tierra del Fuego y retomar su recorrido normal. Como consecuencia, la parada N° 5063, ubicada en Tierra del Fuego y Perito Moreno, quedó anulada por tiempo indeterminado.

Por su parte, la línea 25 también modifica su trayecto desde su ruta habitual, desviándose por Perito Moreno, Chubut, Libertad y Tierra del Fuego, hasta retomar su recorrido habitual.

En este caso, la parada N° 2150, ubicada en Perito Moreno y Santa Cruz, permanece anulada hasta nuevo aviso.

Desde el sistema de transporte se recomendó a los usuarios consultar los recorridos actualizados a través de la aplicación COLE, donde se puede seguir en tiempo real el funcionamiento de las líneas y las modificaciones vigentes.

Cómo siguen los trabajos

A partir de este lunes comienza una nueva etapa de las obras. Desde esta semana comienzan los trabajos en el tramo 6, desde Puente Carretero hasta Primeros Pobladores. También está previsto que inicie de manera simultánea el tramo 5, entre Primeros Pobladores y Linares, lo que implicará nuevos desvíos y reorganización del tránsito en ese sector de la ciudad.

Desde el municipio destacaron que todo el material retirado es reutilizado. El RAP del pavimento se recicla para bacheo en frío, los escombros se utilizan para rellenar cárcavas destinadas a futuros lotes con servicios y parte del equipamiento urbano recuperado se reinstala en distintos sectores de la ciudad.