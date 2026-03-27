Un accidente de tránsito se registró este viernes por la mañana en la intersección de calle San José de Feliciano y Avenida del Trabajador de la capital neuquina, alrededor de las 8:30. Una moto, en la que circulaban tres personas, pasó el semáforo en rojo y chocó contra un auto Fiat Palio.

Fue un incidente con suerte, porque ninguna de las personas involucradas en el siniestro sufrió heridas de gravedad. El joven de 20 años que conducía un Fiat Palio y que circulaba por calle San José de Feliciano en dirección a la Avenida del Trabajador se encontró con una moto que había atravesado el semáforo en rojo.

Foto: Mejor Informado

En el rodado menor viajaban tres personas, todas con casco. El conductor de la moto, un hombre de 25 años, recibió asistencia del Sistema Integrado de Emergencias (SIEN), mientras que las dos acompañantes, ambas jóvenes, no presentaron heridas y se retiraron por sus propios medios del lugar.

Foto: Mejor Informado

El accidente generó demoras en la circulación, ya que un carril quedó interrumpido debido al despliegue policial y la presencia del personal de salud. Afortunadamente, los daños en el Fiat Palio fueron menores y, pese a la imprudencia del motociclista, el episodio se resolvió sin lesiones graves: un susto con suerte para todos los involucrados.

El tránsito se vio afectado y se recomienda a los conductores tomar vías alternativas hasta que se normalice la circulación en la zona.