Vecinos del barrio Provincias Unidas, en el este de la ciudad de Neuquén, manifestaron su preocupación ante la presencia de un grupo de jóvenes que circula en moto y que, según denuncian, estaría vinculado a robos e intentos delictivos en la zona.

De acuerdo a los testimonios recogidos por Mejor Informado, los sospechosos se movilizan en grupo y repiten recorridas por distintas cuadras. “Ayer andaban tres juntos, con gorrita. Hoy volvieron a pasar en moto por la cuadra”, señalaron. Una vecina indicó que dio aviso a la Policía, que realizó patrullajes preventivos en el sector. “Llamé a la policía y estuvieron patrullando”, afirmó.

Comentaron que en la puerta de un gimnasio ubicado en la calle Santa Teresa quisieron robar una moto. Además, aseguraron haberlos visto nuevamente en las inmediaciones.

Según describen vecinos, los jóvenes suelen merodear la zona observando viviendas y vehículos estacionados, lo que genera temor ante posibles nuevos hechos de inseguridad. “Como siempre andan mirando los autos y las casas”, advirtieron.

Ante esta situación, piden a la comunidad mantenerse alerta y dar aviso inmediato a las autoridades ante cualquier actitud sospechosa. “Por favor estén atentos y avisen a la policía si los ven”, precisaron.

Por otra parte, los vecinos aguardan con expectativa la construcción de una comisaría en el barrio que ya fue aprobada por el Concejo Deliberante.