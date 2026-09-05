La investigación llevaba dos semanas y terminó este jueves con dos allanamientos simultáneos en la localidad de Villa La Angostura, en el marco de una causa judicial por presunta comercialización de estupefacientes.

El procedimiento estuvo a cargo de las Divisiones Antinarcóticos Lagos del Sur y Pehuén, con la colaboración de efectivos de la Comisaría 28 de la localidad. Los operativos comenzaron durante la tarde y se extendieron hasta las últimas horas de la noche.

Calculan que el valor de la droga secuestrada asciende a los 10 millones de pesos - Foto: Neuquén Informa

Más de 100 dosis de cocaína listas para vender

Uno de los allanamientos se realizó en un monoambiente ubicado dentro de un complejo de departamentos cercano a la zona céntrica. Allí fue localizada la principal investigada, una mujer de 34 años conocida en la localidad como “la pastelera”, debido a su actividad como repostera.

Durante la requisa, los efectivos encontraron más de 100 dosis de clorhidrato de cocaína preparadas para su comercialización. Además, se secuestraron flores de cannabis sativa, balanzas de precisión, teléfonos celulares y cerca de 500.000 pesos en efectivo.

Según se informó, el valor aproximado de las sustancias secuestradas asciende a 10 millones de pesos. Los elementos encontrados fueron incorporados a la causa como evidencia de la presunta actividad de comercialización que era investigada.

También secuestraron un arma en los allanamientos realizados este jueves en Villa La Angostura - Foto: Neuquén Informa

Una investigación que comenzó dos semanas antes

La pesquisa estuvo a cargo de la División Antinarcóticos Lagos del Sur, cuyos investigadores habían detectado movimientos que consideraron compatibles con la comercialización de estupefacientes.

A partir de esos indicios se dio intervención a la Fiscalía y se inició una investigación que se extendió durante aproximadamente dos semanas. Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó los allanamientos realizados este jueves.

Durante los procedimientos también fue localizado el pareja de la mujer, un hombre de 28 años, quien se encontraba en el domicilio al momento del operativo.

Para de la evidencia secuestrada por el personal de la Policía del Neuquén - Foto: Neuquén Informa

La Fiscalía ordenó la detención de la pareja

Inicialmente, ambos fueron demorados durante el procedimiento. Sin embargo, una vez finalizadas las diligencias y evaluados los elementos secuestrados, el fiscal interviniente dispuso la detención de los dos involucrados.

La mujer de 34 años y su pareja de 28 fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia, a la espera de la formulación de cargos correspondiente.

La causa continúa bajo investigación para determinar el alcance de la presunta actividad de comercialización y la eventual participación de otras personas.

Un operativo contra el microtráfico

Desde la Policía del Neuquén destacaron que el procedimiento permitió sacar de circulación una importante cantidad de sustancias que, de acuerdo con la investigación, estaban destinadas a la venta.

El operativo forma parte de las acciones desplegadas por las fuerzas provinciales contra el microtráfico de drogas en distintas localidades de Neuquén, con intervención de las divisiones especializadas y de la Justicia