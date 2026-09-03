Una bicicleta que había sido robada en una vivienda de Villa La Angostura fue recuperada pocas horas después de que su propietario radicara la denuncia. El hecho ocurrió en el barrio Las Piedritas y el rápido accionar de efectivos de la Comisaría 28° permitió localizar el rodado durante un patrullaje preventivo realizado en otro sector de la localidad.

La denuncia había sido presentada el 1 de septiembre por un vecino, quien informó que desconocidos habían ingresado al patio de su vivienda y sustraído una bicicleta marca Fire Bird, rodado 29, de color negro y con letras verdes fluorescentes. Según la presentación, el robo no habría sido cometido mediante violencia y el valor estimado del rodado era de aproximadamente 400 mil pesos.

Horas más tarde, cerca de las 22:05, policías que realizaban tareas de prevención en el barrio Las Margaritas observaron a dos hombres que circulaban en bicicleta cerca de una garita de colectivos. Cuando los efectivos intentaron identificarlos, ambos escaparon por calle Barbagelata en dirección a Primeros Pobladores.

Durante la persecución, los policías advirtieron que uno de los hombres llevaba una bicicleta cuyas características coincidían con las denunciadas. La fuga continuó hasta inmediaciones de Primeros Pobladores al 690, donde el sospechoso abandonó el rodado y continuó escapando a pie. La bicicleta fue secuestrada y quedó bajo cadena de custodia para las actuaciones judiciales, mientras que la identidad del hombre continúa bajo investigación.

Al día siguiente, el propietario se presentó en la dependencia policial, reconoció la bicicleta y pudo recuperarla mediante el acta de entrega correspondiente. Desde la Policía destacaron la rapidez del procedimiento, que permitió localizar el bien pocas horas después de la denuncia y devolverlo a su dueño.