La Municipalidad de Villa La Angostura sumó nuevo equipamiento para fortalecer los controles de alcoholemia y aumentar la presencia de los inspectores de Tránsito en distintos puntos de la localidad. La incorporación busca mejorar la capacidad de fiscalización y profundizar las acciones de prevención vial.

A través de la Dirección de Tránsito se adquirió un alcoholímetro Dräger con impresora y un alómetro de la misma marca, dos dispositivos que permitirán ampliar los operativos y realizar controles con mayor frecuencia. La iniciativa surgió a partir de una propuesta de los propios trabajadores del área, quienes plantearon la necesidad de contar con nuevas herramientas para las tareas diarias.

La campaña busca reducir la cantidad de conductores que manejan después de consumir alcohol.

La compra se concretó mediante un trabajo conjunto entre el Municipio, el Tribunal de Faltas y la jueza Soledad Aldea. Parte de los recursos obtenidos a través de las multas por alcoholemias positivas fueron destinados a financiar el nuevo equipamiento, de manera que ese dinero vuelva a la comunidad convertido en herramientas de prevención.

Desde el Municipio remarcaron que el objetivo de los controles no es aumentar la cantidad de infracciones, sino lograr que cada vez menos personas conduzcan después de consumir alcohol. En ese sentido, los nuevos equipos permitirán reforzar los operativos y detectar a quienes circulen bajo los efectos del alcohol, con el foco puesto en reducir el riesgo de siniestros.

El Municipio sumó un alcoholímetro Dräger con impresora y un alómetro de la misma marca.

La estrategia se complementará con campañas de comunicación y prevención bajo una premisa concreta: “Si vas a conducir, no consumas alcohol”. Desde el Ejecutivo local también recomendaron designar un conductor responsable, utilizar transporte habilitado o buscar una alternativa segura para regresar, con el objetivo de que la prevención se convierta en un hábito y no dependa solamente del temor a encontrarse con un control.