Comenzó el juicio contra Lautaro Agustín González y Mauricio Sebastián Molinez, acusados de integrar la patota que atacó salvajemente a un adolescente de 17 años en General Roca, lo dejó gravemente herido y lo mantuvo durante 21 días en coma. Ambos enfrentan cargos por homicidio agravado por la participación de un menor de edad, en grado de tentativa, mientras que otros dos involucrados ya reconocieron su responsabilidad en el caso a través de juicios abreviados.

El juicio oral está a cargo de Gastón Martín, Emilio Stadler y Oscar Gatti. La acusación está encabezada por la fiscal Verónica Villarruel, quien sostiene que aquella madrugada del 16 de junio de 2025 no hubo una simple pelea entre jóvenes, sino un ataque coordinado y brutal que tuvo como objetivo acabar con la vida de la víctima.

Según la teoría del Ministerio Público Fiscal (MPF), todo ocurrió en la zona de Avenida Roca y Tres Arroyos, en pleno circuito nocturno de la ciudad. Allí, cuatro jóvenes interceptaron al adolescente y comenzaron una violenta secuencia de agresiones. La investigación sostiene que uno de ellos le cubrió la cabeza con la capucha de su propia campera para reducirlo, mientras otro tomó un fragmento de escombro y lo golpeó directamente en la cabeza.

Pero la violencia no terminó allí. De acuerdo con la reconstrucción presentada durante el juicio, cuando el chico cayó inconsciente sobre el asfalto, los golpes continuaron. La Fiscalía sostiene que los ataques estuvieron dirigidos específicamente a la cabeza, una circunstancia que considera determinante para sostener la acusación por tentativa de homicidio.

Cuáles fueron la graves consecuencias tras la agresión

Como consecuencia de la feroz agresión, el adolescente sufrió una fractura de cráneo y permaneció internado durante varias semanas en estado crítico. Fueron 21 días de coma y una larga recuperación que, según los investigadores, evidencian la extrema gravedad de las heridas provocadas por la patota.

Además, durante la primera audiencia declararon efectivos policiales y una mujer que aquella madrugada acudió en ayuda de la víctima. Su relato impactó en la sala. Contó que cuando llegó al lugar encontró al joven tendido sobre el asfalto y pensó que estaba muerto debido al estado en que se encontraba.

Por otra parte, la Fiscalía remarcó que la agresión no ocurrió dentro del boliche, como se especuló en los días posteriores al hecho. Incluso destacó que personal de seguridad y trabajadores del local intervinieron para frenar el ataque y asistir al adolescente hasta la llegada de los servicios de emergencia.

La causa ya registra dos condenas. Uno de los integrantes del grupo aceptó su responsabilidad mediante un juicio abreviado y recibió una pena de ocho años y once meses de prisión efectiva. En tanto, otro de los involucrados era menor de edad al momento de los hechos y también reconoció su participación dentro del sistema penal juvenil, donde continuará sometido a medidas judiciales hasta 2027.

Ahora toda la atención está puesta en González y Molinez, los únicos dos acusados que rechazaron acuerdos con la Fiscalía y decidieron llegar a juicio. Durante las próximas jornadas declararán familiares de la víctima, testigos presenciales, peritos y especialistas que participaron de la investigación.

Finalmente, el Tribunal deberá resolver si existió un plan común para matar al adolescente. Es que el ataque se produjo porque la víctima denunció el robo de su moto y señaló a los atacantes. Además, determinarán si ambos acusados tuvieron participación directa.