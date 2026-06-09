La investigación por una presunta sala de juego clandestina que funcionaba en Roca continúa con un extremo hermetismo. Sin embargo se sumaron nuevos elementos que dejan al descubierto el perfil de quien aparece como principal señalado en el expediente. Se trata de Damián Humberto Sánchez, un operador político conocido por administrar distintos perfiles en redes sociales y por su reciente participación en disputas internas vinculadas a La Libertad Avanza.

El procedimiento realizado el viernes por la noche fue autorizado por el juez de Garantías Julio Martínez Vivot a pedido de la fiscal jefe Teresa Giuffrida y de los fiscales Julieta Villa y Acundo Polantinos. El legajo quedó caratulado como "Sánchez Damián Humberto s/ Decreto Ley 6618/57 (Juegos de Azar)". Según pudo confirmar Mejor Informado, la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Lotería de Río Negro, organismo que detectó el funcionamiento de una sala de juego clandestina donde se realizaban apuestas por importantes sumas de dinero.

Las fuentes consultadas indicaron que en el lugar se encontraban mesas de póker y elementos profesionales para juegos de dados, una infraestructura que excedía ampliamente una reunión recreativa entre amigos y que despertó sospechas sobre la existencia de una actividad organizada y permanente.

Aunque oficialmente desde el Ministerio Público evitaron informar el detalle de los elementos secuestrados durante el allanamiento, fuentes vinculadas de confianza cercanos a la investigación señalaron que en el departamento del primer piso de Avenida Roca casi 3 Arroyos se comercializaban bebidas alcohólicas y que además se encontró dinero en efectivo, pagarés y cheques a favor del denunciado. Todo ese material quedó bajo análisis del equipo de la fiscalía.

Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que no hay personas detenidas y remarcaron que hasta el momento tampoco se realizó una formulación de cargos. Por esa razón evitaron brindar precisiones sobre la situación procesal de Sánchez mientras continúan las medidas investigativas.

También confirmaron que durante el procedimiento no se encontraron menores dentro del departamento del primer piso. No obstante, trascendió que todo salió a la luz a raiz de aprietes que recibía un joven de menos de 18 años, por la cantidad de dinero que debía. Incluso habría sido obligado a firmar documentos en blanco y sin fecha. Ante la presión que era sometido el menor, el padre comenzó a denunciar detalles del funcionamiento del garito hasta que Lotería de Río Negro se presentó oficialmente en la Justicia para que se investigue si en Avenida Roca 893 funcionaba una sala de juego clandestina.

De la pelea libertaria al expediente judicial

El nombre de Damián Sánchez no es desconocido en el escenario político del Alto Valle. Durante los últimos meses se mostró cercano a sectores de La Libertad Avanza y aunque su nombre no aparece, habría logrado notoriedad por la administración de perfiles digitales desde donde difundía información y posicionamientos políticos. También denuncias en la que dejaba expuestos a personajes opositores a su líneamiento político. Situación que se repetía en ciudades como Roca, Allen y Fernández Oro.

La foto de Damián Sánchez, un operador de La Libertad Avanza, luego de denunciar una agresión en un encunetro partidario organizado por el senador Enzo Fullone

Su aparición pública más resonante ocurrió durante un encuentro partidario encabezado del senador nacional Enzo Fullone en Roca. Allí protagonizó un fuerte cruce con el abogado roquense Nicolás Suárez Colman, con quien había mantenido vínculos políticos y laborales.

Según consta en la denuncia presentada en la Comisaría 48° de Mosconi, la discusión se originó por algunos pronunciamientos en redes desde distintas páginas contra la designación de Yanina Krieger, la esposa del abogado, como asesora del legislador nacional y que habría provocado la reacción de Suárez Colman.

La disputa escaló hasta el punto de terminar en una denuncia penal. Aseguró haber sido agredido físicamente por Suárez Colman durante ese encuentro político. Incluso una foto suya con sangre en su nariz, circuló por distintos medios.

Meses después de aquel episodio que expuso las internas libertarias en Río Negro, Sánchez volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez no por una disputa partidaria, sino por una investigación judicial que busca determinar si encabezaba una sala clandestina de juegos de azar donde se apostaban importantes sumas de dinero al margen de los controles oficiales.

La causa recién comienza y los investigadores mantienen bajo estricta reserva varias de las medidas en curso. Sin embargo, el operativo realizado durante el fin de semana permitió abrir una nueva línea de trabajo que podría revelar el alcance real de una actividad que, según la denuncia original, funcionaba desde hacía tiempo en la ciudad.