Activaron protocolos tras la notificación del colegio

El Consejo Provincial de Educación intervino luego de que la directora de la EPET 9 de Plottier informara sobre una pelea entre alumnas ocurrida el viernes en el ingreso del establecimiento.

A partir de esa comunicación, el organismo activó los protocolos previstos para este tipo de situaciones y coordinó acciones con las autoridades escolares.

Equipos especializados ya trabajan con la comunidad educativa

La respuesta incluyó la intervención del Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas, que comenzó a abordar el caso junto a estudiantes, familias y directivos.

El objetivo es contener la situación generada tras el episodio y dar seguimiento dentro del ámbito escolar.

Reuniones el mismo día con estudiantes y familias

Desde la institución informaron que el mismo viernes se mantuvieron encuentros con el supervisor, los estudiantes involucrados y sus familias.

Estas instancias se realizaron pocas horas después de lo ocurrido, en paralelo a la difusión de un video que mostró la pelea y que comenzó a circular entre alumnos.

Qué pasó en la puerta de la EPET 9

El episodio se produjo a la salida del colegio y tuvo como protagonistas a dos alumnas de segundo año. En las imágenes se observa cómo se tiran del pelo, se golpean con piñas y patadas y continúan la agresión en el suelo.

La secuencia obligó a la intervención de adultos para separar la pelea, en medio de otros estudiantes que presenciaban la situación.

Clases normales mientras continúa el abordaje

Desde la EPET 9 confirmaron que las clases continúan con normalidad tanto este lunes como martes, mientras se desarrolla el trabajo institucional y el acompañamiento a la comunidad educativa.

El caso se da en un contexto reciente de hechos graves de violencia escolar en el país, lo que refuerza la atención sobre este tipo de episodios y su impacto dentro de las escuelas.