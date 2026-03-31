Activaron protocolos tras la notificación del colegio
El Consejo Provincial de Educación intervino luego de que la directora de la EPET 9 de Plottier informara sobre una pelea entre alumnas ocurrida el viernes en el ingreso del establecimiento.
A partir de esa comunicación, el organismo activó los protocolos previstos para este tipo de situaciones y coordinó acciones con las autoridades escolares.
Equipos especializados ya trabajan con la comunidad educativa
La respuesta incluyó la intervención del Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas, que comenzó a abordar el caso junto a estudiantes, familias y directivos.
El objetivo es contener la situación generada tras el episodio y dar seguimiento dentro del ámbito escolar.
Reuniones el mismo día con estudiantes y familias
Desde la institución informaron que el mismo viernes se mantuvieron encuentros con el supervisor, los estudiantes involucrados y sus familias.
Estas instancias se realizaron pocas horas después de lo ocurrido, en paralelo a la difusión de un video que mostró la pelea y que comenzó a circular entre alumnos.
Qué pasó en la puerta de la EPET 9
El episodio se produjo a la salida del colegio y tuvo como protagonistas a dos alumnas de segundo año. En las imágenes se observa cómo se tiran del pelo, se golpean con piñas y patadas y continúan la agresión en el suelo.
La secuencia obligó a la intervención de adultos para separar la pelea, en medio de otros estudiantes que presenciaban la situación.
Clases normales mientras continúa el abordaje
Desde la EPET 9 confirmaron que las clases continúan con normalidad tanto este lunes como martes, mientras se desarrolla el trabajo institucional y el acompañamiento a la comunidad educativa.
El caso se da en un contexto reciente de hechos graves de violencia escolar en el país, lo que refuerza la atención sobre este tipo de episodios y su impacto dentro de las escuelas.