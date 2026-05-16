El joven que fue atacado con un arma blanca durante la noche del viernes en el barrio El Mallín, en Villa La Angostura, permanece internado en grave estado y debió ser derivado de urgencia a San Martín de los Andes debido a la complejidad de las lesiones sufridas.

De acuerdo con información de fuentes oficiales difundida por Diario Andino, la víctima presenta una herida profunda debajo de las costillas que habría comprometido órganos internos, motivo por el cual fue trasladada para recibir atención de mayor complejidad.

Por el hecho, el presunto autor de la agresión se entregó durante la noche en la comisaría local acompañado por su abogado defensor, Cristian Pettorosso, y quedó detenido a disposición de la Justicia.

Según trascendió, el acusado también resultó herido durante la pelea y debió recibir asistencia médica en el hospital local por un corte en la cabeza que requirió sutura.

Cómo se originó el enfrentamiento

Con el avance de la investigación comenzaron a conocerse las primeras versiones sobre el episodio ocurrido en la calle Primeros Pobladores. De acuerdo con las fuentes consultadas, el conflicto se habría iniciado tras un cruce verbal en la vía pública.

Dos hombres, entre ellos el actual detenido, circulaban en un automóvil cuando presuntamente fueron insultados y atacados con piedras por otras dos personas, grupo en el que se encontraba la víctima apuñalada.

Tras ese primer enfrentamiento, los ocupantes del vehículo regresaron al lugar en busca de los agresores y lograron ubicarlos dentro de un comercio cercano al playón municipal. Allí, la discusión escaló rápidamente hasta derivar en una pelea física con armas blancas.

Buscan reconstruir la secuencia del ataque

La investigación quedó a cargo del fiscal Ramiro Amaya, quien trabaja en la recolección de registros de cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia de los hechos, tanto en la vía pública como dentro del comercio donde ocurrió la agresión.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron además que el enfrentamiento no habría sido un episodio aislado. Según indicaron, existiría una enemistad de larga data entre ambos grupos, que ya habrían protagonizado distintos altercados y enfrentamientos previos en la localidad.