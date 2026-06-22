Una discusión que terminó de la peor manera

Lo que comenzó como un conflicto familiar terminó con un hombre muerto, una mujer detenida y una investigación que busca reconstruir minuto a minuto cómo ocurrió todo.

El episodio se registró en una vivienda de calle Rawson al 1400, en el barrio Villa Ceferino. La víctima, de 31 años, fue trasladada de urgencia al hospital Castro Rendón después de sufrir una grave lesión durante un forcejeo ocurrido en la vereda de la casa.

Pese al esfuerzo de los médicos, falleció alrededor de las 4:30 de la madrugada.

La mujer había sido retirada del lugar horas antes

Según explicó a Mejor Informado el comisario mayor Sergio Llaituqueo, titular de la Dirección de Delitos de la Policía de Neuquén, la situación había comenzado varias horas antes.

"Se trata de una pareja conviviente en la calle Rawson 1472, que es el domicilio de la madre de la víctima", indicó.

De acuerdo con la investigación, la mujer salió durante la tarde y regresó más tarde al domicilio bajo los efectos del alcohol. En ese momento se produjo una discusión que motivó la intervención de efectivos de la Comisaría Tercera.

"En este hecho intervino Policía de Comisaría Tercera y le pidieron a la mujer que se vaya, a lo cual aceptó", explicó Llaituqueo.

Sin embargo, la situación no terminó allí.

El regreso y el forcejeo fatal

Cerca de las 21:30, la mujer volvió al lugar.

Según la reconstrucción realizada hasta el momento, regresó en un estado de mayor alteración y se produjo un nuevo enfrentamiento en la vereda porque la madre de la víctima no le permitió ingresar a la vivienda.

"Ella se lo quería llevar al hombre a su casa. En esa pelea forcejean y la mujer le pega a la víctima. Él cae al piso y se desvanece", relató el jefe policial.

La gravedad de la situación obligó a pedir asistencia médica de inmediato. Una ambulancia trasladó al hombre al hospital Castro Rendón, donde permaneció internado hasta que finalmente murió durante la madrugada.

El video que analiza la Justicia

La investigación cuenta con testimonios y también con un registro audiovisual que podría resultar determinante.

"Tenemos testigos, un video casero, en el que se ve que él recibe un golpe y producto de eso cae", señaló Llaituqueo.

Sin embargo, todavía quedan interrogantes importantes por responder.

"No sabemos cómo habrá sido el golpe", agregó.

Por esa razón, los investigadores trabajan con cautela mientras esperan las conclusiones de los especialistas.

La autopsia, la prueba que puede cambiar todo

El resultado más esperado es el de la autopsia.

La fiscalía y los investigadores consideran que ese informe será fundamental para establecer cuál fue el mecanismo exacto que provocó la muerte y si existía algún factor previo que pudiera haber influido.

"La autopsia va a ser tipificante ya que será clave para determinar el hecho", sostuvo Llaituqueo.

El propio jefe policial reconoció que se trata de una situación poco habitual.

"Es raro que alguien caiga y producto del impacto muera, pero no es algo imposible", explicó.

Además, señaló que la vereda donde ocurrió el episodio presenta irregularidades y sectores de hormigón que sobresalen respecto del nivel normal de circulación.

Una detenida y una causa abierta

La mujer, de 29 años, fue demorada y posteriormente quedó detenida por disposición de la fiscal Lorena Juárez, mientras avanzan las pericias.

Los investigadores también confirmaron que durante el procedimiento la sospechosa tenía un destornillador en la mano, aunque hasta el momento no se informó que ese elemento haya sido utilizado para causar lesiones.

Ahora la causa ingresará en una etapa decisiva.

Con una persona fallecida, una detenida y numerosas preguntas todavía sin respuesta, la investigación dependerá en gran medida de lo que revelen las pericias médicas para determinar si aquella caída durante el forcejeo fue el único factor que desencadenó una tragedia que conmocionó al barrio.