Un ataque a balazos que dejó a un hombre al borde de la muerte

La investigación por el brutal ataque a balazos ocurrido a comienzos de marzo en Cutral Co sumó un dato clave. Este miércoles, la Policía secuestró el automóvil en el que circulaban los agresores que interceptaron a un hombre en plena calle y le dispararon.

El hecho ocurrió alrededor de las 0:30 del martes 3 de marzo en la Avenida Castelli, en el barrio Brentana, en el sector sur de la ciudad.

La víctima fue identificada como Tomás Maguna, quien caminaba por esa avenida cuando fue abordado por los ocupantes de un vehículo.

Dos disparos en medio de la calle

Según la investigación, Maguna fue interceptado por una pareja que se movilizaba en un Fiat Palio blanco, vehículo que quedó registrado por cámaras urbanas del municipio.

En ese momento se produjo una discusión y el hombre recibió dos disparos de arma de fuego. Uno impactó en un brazo y el otro en la espalda.

Las heridas fueron de extrema gravedad y durante varios días su estado fue crítico.

Allanamientos en distintos puntos de la ciudad

En el marco de la causa, este miércoles por la mañana se realizaron varios allanamientos en distintos sectores de Cutral Co.

Los procedimientos se concretaron en un domicilio ubicado en la esquina de Ñorquinco y Laguna Blanca, en el barrio Parque Este; otro en calle 9 de Julio entre avenida del Trabajo y Bennasar; y un tercero en avenida del Trabajo al 1300.

Durante uno de esos operativos, los efectivos encontraron el Fiat Palio que, según la investigación, fue utilizado por los agresores la noche del ataque.

El vehículo quedó secuestrado

El automóvil fue incautado por la Policía como parte de las pruebas que se incorporan a la causa.

El vehículo coincide con el que había sido detectado por las cámaras urbanas cuando los agresores interceptaron a Maguna sobre la Avenida Castelli.

Con este hallazgo, la investigación sumó un elemento central para reconstruir lo ocurrido aquella madrugada en el barrio Brentana.